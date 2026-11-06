تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعمال إنشاء المستشفى الجامعي الجديد ومقر جامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعين والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمستشفى الجامعي نحو 4.5 مليار جنيه، ويجري حاليًا تنفيذ مرحلته الأولى، ومن المقرر أن يمثل إضافة للمنظومة الصحية بصعيد مصر، من خلال توفير خدمات طبية متخصصة لأبناء الأقصر والمحافظات المجاورة.

وشملت الجولة تفقد مباني كلية الهندسة وكلية طب الفم والأسنان، ومتابعة الأعمال الإنشائية بالمقر الجديد لجامعة الأقصر، بحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد وزير التخطيط أن المستشفى الجامعي من المشروعات المهمة بالمحافظة، في ظل دوره المتوقع في تطوير مستوى الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة لزيادة الاستثمارات في القطاعات الأساسية وبناء رأس المال البشري، خاصة بمحافظات الصعيد.

من جانبها، أوضحت رئيس جامعة الأقصر أن المستشفى سيقدم خدمات صحية متخصصة، إلى جانب دوره في دعم التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي لطلاب الكليات الطبية، وتوفير فرص أوسع للبحث العلمي والتدريب أمام أعضاء هيئة التدريس والكوادر الطبية.

وأضافت أن الجامعة تتابع معدلات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استكمال الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة، وتحقيق الاستفادة من المستشفى في دعم المنظومة الطبية والتعليمية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر استمرار التنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية لاستكمال مشروعات التنمية بالمحافظة، مشددًا على أهمية دخول المشروعات الخدمة وتحقيق مردود فعلي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وليس الاكتفاء بتنفيذ الأعمال الإنشائية.