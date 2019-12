«ميتشو» يوجه رسالة للاعبي الزمالك والجماهير بعد الرحيل

غرد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك السابق، برسالة لجماهير الفريق الأبيض والإدارة واللاعبين بعد رحيله عن مهمة تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلي كمدرب لقيادة الفريق بدلاً من الصربي ميتشو بسبب سوء نتائجه مع الأبيض.

وقال ميتشو في تغريده له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أمتن لكل من يتعلق برياضة كرة القدم في مصر وخاصة من يحتفظون بالزمالك في قلوبهم على تلك الرحلة التي لاتنسى".

Gratitude to all Egypt stakeholders of our game football specially those keeping Zamalek at heart for memorable journey we passed together.Sincere appreciation to all players,staff and management it was honor,pleasure,privilege to live&love football with u.Good luck+all the best pic.twitter.com/9Bo0ofp3xd