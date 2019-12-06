 «ميتشو» يوجه رسالة للاعبي الزمالك والجماهير بعد الرحيل - بوابة الشروق
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«ميتشو» يوجه رسالة للاعبي الزمالك والجماهير بعد الرحيل

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 6:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 6:00 ص

غرد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك السابق، برسالة لجماهير الفريق الأبيض والإدارة واللاعبين بعد رحيله عن مهمة تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلي كمدرب لقيادة الفريق بدلاً من الصربي ميتشو بسبب سوء نتائجه مع الأبيض.

وقال ميتشو في تغريده له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أمتن لكل من يتعلق برياضة كرة القدم في مصر وخاصة من يحتفظون بالزمالك في قلوبهم على تلك الرحلة التي لاتنسى".

وأضاف: "أشكر وأقدر اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، وسعدت بسبب العمل وحب كرة القدم معكم".

واختتم: "حظ سعيد وأتمنى لكم كل التوفيق والخير".


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