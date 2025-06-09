• الشربيني يؤكد ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقتي الأمل والقادسية بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الثلاثاء17/6/2025، والأربعاء 18/6/2025، وفقاً للمقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (۱۳) لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/١٥، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً)، يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۵/6/۱۷ بمقر الجهاز وطبقاً لشرائح مساحات (۲۰۹ م٢ - ٥٠٠م٢).

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (١٤) لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/١٥، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) وذلك يوم الأربعاء الموافق 18/6/2025 بمقر الجهاز وطبقاً لشرائح مساحات (٢٧٦ م ٢ - ٣٥٠ م ٢ - ٤٠٠ م ٢ - ٤٥٠م٢).

وأشار الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (١٥) لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/١٥ بنطاق منطقة الأمل (سابقاً)، وذلك يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۵/6/۱۸ بمقر الجهاز وطبقاً لشرائح مساحات (۲۰۹ م٢ - ٢٧٦ م ٢ - ٣٥٠ م ٢ - ٤٠٠م٢ - ٤٥٠م٢ - ٥٠٠م٢).

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.