قال ريني فايلر المدير الفني للأهلي إن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الهلال السوداني، يوم الجمعة، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي للقاء "بالطبع لدي فكرة عن الهلال السوداني، لأن هذا عملي كمدرب، وإما أبحث عن عمل آخر إذا لم أكن أعرف المستوى الفني للمنافسين".

واستدرك المدرب السويسري "لكن لا يمكن الإعلان عن تفاصيل على الملأ في مؤتمر صحفي ليلة المباراة، بل أناقش الأمور داخليا مع الجهاز المعاون".

وأشار "لسوء الحظ خسرنا أمام النجم الساحلي، لذا مباراة الهلال مهمة للعودة للمنافسة، كل فريق له نقاط قوة مختلفة، ولا يعني ذلك أن هناك فريقا ضعيفا وآخر قويا، بل أحترم كل المنافسين سواء من شمال القارة أو جنوبها".

وشدد ريني فايلر "أي صعاب في قارة إفريقيا، يجب أن أتقبلها ولا أصنفها، ومن المفترض أن يتقبلها اللاعبون أيضا ليحقق الفريق نتائج جيدة، أتأقلم مع أي وضع وأعمل خلاله".

واختتم تصريحاته "لا نخاف مواجهة الهلال أو أي فريق، سنخوض المباراة بأي مجموعة متاحة من اللاعبين، بعد الاستشفاء بالشكل المناسب لمواجهة الهلال".

ويفتقد الأهلي في مواجهة الهلال جهود 7 لاعبين، وهم محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول للإصابة، إلى جانب أيمن أشرف للإيقاف وصالح جمعة وحسام عاشور وعلي لطفي لأسباب فنية.