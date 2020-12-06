سوسن بدر: كتابة مسلسل خيط حرير نفذت بجرأة وسلاسة

قالت الفنانة سوسن بدر إن كتابة مسلسل «خيط حرير» أكثر ما أعجبها، مشيرة إلى أنها تقنية جديدة على الدراما المصرية والمتفرج العربي، ونُفذت بجرأة وسلاسة.

وأشادت سوسن، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، بشخصية «رجاء هانم»، التي تجسدها خلال أحداث المسلسل، قائلة إنها سيدة أنيقة وترتدي بشكل راقي.

وأضافت أنها كانت خائفة من ارتداء باروكة الشعر في البداية؛ لأنها لا تحب الباروكات، مشيدة بكواليس العمل: «كلنا ملتزمون ومحدش مكنش بيجي في مواعيده».

مسلسل «خيط حرير» بطولة الفنانة مي عز الدين، ومحمود عبد المغني، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.