الزمالك يعلن جاهزية سيسية للمشاركة في المباريات

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق من الناحية الطبية للمشاركة بالمباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة ، على أن يكون الجانب الفني خاصا بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

أضاف أسامة أن سيسيه شارك في اللقاء الودي أمام بايونيرز بعد جاهزيته الطبية وذلك بالتنسيق مع كارتيرون .

كما أشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك، إلى أنه أخذ وقتا كافيا ومناسبا حتى عودة اللاعب للمشاركة ، وفقا للسياسة التي يتبعها دائما مع الإصابات داخل الفريق.. مضيفا أنه دائما ينظر إلى العمل بالشكل الصحيح فيما يخص البرامج الطبية والتجهيزية مع اللاعبين.

شدد أسامة على أن رزاق سيسيه خضع خلال الوقت السابق لبرامج خاصة للتعافي من الإصابة ، وكذلك أحمال بدنية لتجهيزه للمشاركة.. موضحا أن القياسات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية كشفت عما يحتاجه اللاعب من عمل حتي العودة للمشاركة .

واختتم محمد أسامة تصريحاته بأنه بعد مرور 45 يوما سيقوم بعمل قياسات طبية أخرى للاعب الإيفواري للاطمئنان عليه ، ويقوم اللاعب حاليا بمواصلة البرنامج الموضوع له بالتنسيق مع المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون.