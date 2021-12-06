 بريطانيا تسجل 43 ألفا و361 إصابة جديدة بكورونا و54 حالة وفاة - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 43 ألفا و361 إصابة جديدة بكورونا و54 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:16 ص

سجلت بريطانيا 43 ألفا و361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 54 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و523 ألفا و316 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و55 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 118 مليونا و778 ألفا و904 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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