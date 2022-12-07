بولندا تعلن اعتزامها قبول عرض بطاريات باتريوت المقدم من ألمانيا

تعتزم بولندا قبول العرض المقدم من ألمانيا لحماية المجال الجوي البولندي ببطاريات صورايخ باتريوت.

وكتب وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك على تويتر اليوم الثلاثاء أنه يجري العمل على نشر صواريخ باتريوت على الأراضي البولندية وإخضاعها لنظام القيادة البولندي.

غير أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت كانت أصرت على أن تكون أنظمة الدفاع الجوي الألمانية جزءا من نظام الدفاع الجوي المتكامل لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت لامبرشت المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي اقترحت قبل أسبوعين نقل بطاريات باتريوت إلى بولندا، ولم يقبل بلاشتشاك بهذا الاقتراح في أول الأمر، ثم اقترح بعد ذلك بيوم وعلى نحو مفاجئ نشر أنظمة الدفاع الجوي الألمانية في أوكرانيا بدلا من بولندا ما تسبب في حالة من الاستياء في برلين.

وكتب بلاشتشاك على تويتر: "بعد مناقشة مع وزارة الدفاع الألمانية أُصِبْتُ بخيبة الأمل حيال قرار رفض دعم أوكرانيا"، مضيفا أن نشر بطاريات باتريوت في غرب أوكرانيا من شأنه أن يعزز أمن بولندا وأوكرانيا.