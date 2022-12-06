البريد المصري يستضيف اجتماعات الاتحاد البريدي الأورومتوسطي

يستضيف البريد المصري اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي والجمعية العامة الخامسة عشر للاتحاد، بمدينة الأقصر، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأورومتوسطي، وهي: (كرواتيا، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ولبنان، ومالطا، والمغرب، وموناكو، وفلسطين، وسلوفينيا، وإسبانيا، والأردن، وليبيا، وسوريا، وتركيا)، إلى جانب كبار الشخصيات البريدية العالمية، وعلى رأسها مساهيكو ميتوكي، مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذه الاجتماعات تحمل أهمية كبيرة، حيث إنها تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم؛ حيث تناقش الاجتماعات عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الإدارات البريدية العربية والأوروبية بالشكل الذي يلبي آمال وتطلعات العملاء وتبادل الخبرات والمعرفة بين بلدان شمال وجنوب المتوسط".



وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصرى مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية عبر إنشاء آلية عمل تضامن بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأتي تأكيدا على الدور الريادي للبريد المصري على الساحة الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الجلسة الخامسة عشر للجمعية العامة للاتحاد البريدي الأورومتوسطى شهدت إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وقد فاز بها كل من (مصر، وإيطاليا، وألبانيا، وفرنسا، وتركيا، والمغرب، وإسبانيا، والأردن، والجزائر، ولبنان)، وسيتم انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الجديد خلال الدورة القادمة "٢٠٢٢ - ٢٠٢٣" بالجلسة المسائية، كما تم مناقشة خطة العمل المستقبلية وتعديل الاتفاقية الخاصة بالاتحاد الأورومتوسطي لتشمل صفة مراقب مميز وتعديل النظام الداخلي وقواعد فرق العمل.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البريدي الأورومتوسطي، التقى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، مساهيكو ميتوكي مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي و تباحثا خلال اللقاء أهم الموضوعات التي تشغل القطاع البريدي الدولي ودور المؤسسات البريدية في تحقيق الشمول المالي وتنمية حجم التجارة الإلكترونية ودور الشبكة البريدية في دعم سياسات البلدان الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية خاصة في البلدان النامية، إلى جانب توجهات البريد في تبني سياسات مستدامة عالميا.

وأشاد ميتوكي بالتطور الذي حققه البريد المصري على كل الأصعدة مثل جودة الخدمة والانتشار والتحول الرقمي، مع التزامه بدوره في توفير خدمة بريدية شمولية، مشيرا إلى أن البريد المصري مثال تحتذى به العديد من البلدان.