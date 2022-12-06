هولندا تقترح وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا أثناء ملء المستودعات في الصيف

قدمت هولندا لدول الاتحاد الأوروبي اقتراحا بفرض سقف لأسعار الغاز الطبيعي خلال فترة ملء مستودعات التخزين أثناء الصيف المقبل، لتجنب الارتفاع القياسي في الأسعار، كما حدث في الصيف الماضي عندما أدى اندفاع دول الاتحاد الأوروبي لملء المستودعات بعد الخفض الكبير لإمدادات الغاز القادمة من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفكرة الهولندية تستهدف وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في التخزين، مضيفة أن وثيقة اطلعت عليها الوكالة قالت إن اقتراح المفوضية الأوروبية بوضع "آلية للتحكم في الأسعار" أوسع نطاقا يمكن أن يسبب اضطرابا في الأسواق ويضر بالإمدادات.

وأضافت الوثيقة إن مقترح المفوضية الحالي به الكثير من العيوب.. يمكن منع هذه العيوب من خلال تقديم سقف أسعار موجه بصورة أكبر ويمنع حدوث حلقات جديدة من ارتفاعات الأسعار كما حدث في أغسطس الماضي".

وأشارت بلومبرج إلى أن الاقتراح قد يضع هولندا في مواجهة مجموعة تضم 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وتدعو إلى سقف أكثر صرامة لأسعار الغاز، وتقول إن رؤية المفوضية لن يتم تطبيقها بسبب وجود الكثير من الاشتراطات المطلوب تحقيقها قبل تنفيذها.

ومن المقرر أن يتخذ وزراء الطاقة الأوروبيون قرارهم بشأن هذا الموضوع خلال الاجتماع المقرر يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وقد تستمر المناقشات حول الموضوع خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في وقت لاحق من ذلك الأسبوع.