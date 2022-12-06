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تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

محمد مجدي
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 9:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 9:23 ص

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم «FIFA قطر 2022» بجانب إقامة مباراة واحدة من منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويستعد المنتخب المغربي في مواجهة إسبانيا على ستاد المدينة التعليمية، فيما سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره السويسري على ستاد لوسيل من أجل حسم أخر بطاقتي التأهل للدور الثمانية من المونديال.

وتقدم بوابة الشروق خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقة لها:

المغرب × إسبانيا   الساعة الخامسة مساءا على قنوات beIN Sports HD 1 Max ، Alkass EXTRA One HD، Arryadia TNT HD

البرتغال × سويسرا  الساعة التاسعة مساءا على قنوات Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 2 Max

المصري البورسعيدي × البنك الأهلي  الثالثة إلا ربع عصرا على قناة ON Time Sports 1 HD


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