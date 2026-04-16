الخميس 16 أبريل 2026 11:34 ص القاهرة
أستراليا تعلن زيادة الإنفاق العسكري

ملبورن - (أب)
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 11:18 ص | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 11:18 ص

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، إن الحرب في إيران فاقمت من تعقّد المشهد الاستراتيجي العالمي، وذلك لدى إعلانه عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري الأسترالي.

وأصدر مارلز، تحديثا لمدة عامين بشأن استراتيجية الدفاع الأسترالية، وقال إنه من المقرر تخصيص 53 مليار دولار أسترالي إضافية (38 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع على مدار العقد المقبل.

وقال مارلز، إن موازنة الدفاع سوف ترتفع من 2.8% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى 3% بحلول 2033، "في الوقت الذي تواجه فيه أستراليا ظروفا تُعد الأكثر تعقيدا وتهديدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

