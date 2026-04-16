الصين تدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت الصين إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، لنظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، إنه يجب احترام وحماية "سيادة إيران وأمنها وحقوقها ومصالحها المشروعة" كدولة مشاطئة للمضيق، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس.

ومن ناحية أخرى، أكد وانج على ضرورة ضمان "حرية وأمن الملاحة الدولية".

وأضاف وانج أن الجهود الرامية إلى استعادة المرور الطبيعي عبر مضيق هرمز تمثل "مطلبا جماعيا للمجتمع الدولي".

وجاءت هذه التصريحات في ظل تصعيد جديد بشأن المضيق ذي الأهمية الاستراتيجية في أعقاب الصراع مع إيران.

وبعد بدء الهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، أغلقت طهران المضيق فعليا عبر التهديدات وإطلاق النار على ناقلات النفط وسفن الشحن.

وبعد فشل المحادثات بين واشنطن وطهران خلال فترة وقف إطلاق النار، قامت الولايات المتحدة، من جانبها، منذ الاثنين الماضي، بإغلاق حركة الملاحة البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.

ومع ذلك، لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها بالنسبة لبقية السفن بسبب الحصار البحري الأمريكي.

ويعتبر المضيق أحد أهم الممرات العالمية لتجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.

ويمثل المضيق أهمية كبيرة للصين، إذ يأتي جزء كبير من وارداتها من الطاقة من الشرق الأوسط، كما تعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني الذي يمر عبر هذا المضيق.