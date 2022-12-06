أسدل الستار عن مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعدما حقق منتخب البرتغال الفوز على نظيره سويسرا بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب لوسيل.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل حقق منتخب المغرب فوزا غاليا أمام إسبانيا وحسم تأهله إلى ربع نهائي المونديال في اللقاء الذي شهد تألق ياسين بونو حارس أسود الأطلسي في ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي على يومين 9 و10 ديسمبر الجاري، حيث يلتقي منتخب كرواتيا مع البرازيل في الخامسة مساء يوم 9 سبتمبر الجاري على ملعب المدينة التعليمية.

وفي نفس اليوم يلعب منتخب هولندا مع الأرجنتين في التاسعة مساء على ملعب لوسيل.

ويوم 10 ديسمبر يواجه منتخب المغرب نظيره البرتغال في الخامسة مساء على ملعب الثمامة، وفي التاسعة مساء من نفس اليوم يلعب منتخب إنجلترا مع فرنسا على ملعب البيت.