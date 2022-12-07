كريم فهمي يدافع عن سيدة تعرضت للضرب في الشارع

كشف الفنان كريم فهمي عن تعرضه لموقف غريب أثناء سيره في منطقة المهندسين بالجيزة، موضحا أنه شاهد امراة تتعرض للضرب من قبل رجل اخر.

وكتب كريم فهمي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا: «عشان بس لو حد صوّر ولّا حاجة، وأنا ماشي حالا في أحمد عرابي، لقيت واحد ماسك واحدة بتبيع مناديل وبيضربها في الشارع، واتنين رجالة معاه واقفين بيتفرجوا، نزلت ضربت الراجل وخليتها تضربه في الآخر، كده العمرة باظت؟».

يذكر أن الفنان كريم فهمي ينتظر عرض فيلمه الجديد «أنا لحبيبي» الشهر المقبل، بعد ان انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، حيث تم تغيير اسم الفيلم من «جارة القمر» إلى «أنا لحبيبي».