الفصائل الفلسطينية: موقفنا موحد بالتصدي للمؤامرة التي تهدف لتهجير شعبنا إلى سيناء

قالت الفصائل الفلسطينية، إن موقفها موحد بالتصدي للمؤامرة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء.

وأضافت الفصائل، في بيان نقلته قناة الجزيرة: "نحذر من أي تساوق مع المشروع الصهيوني بالتهجير تحت عنواني المساعدة أو المناطق الآمنة".

وأشار بيان الفصائل، إلى أنه من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه أن يتدخل لوقف حرب الإبادة ويفتح المعابر.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا.

واضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة من النزوح داخليا جراء وحشية الهجمات اللتي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع.