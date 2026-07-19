الحرس الثوري: سفينتان مخالفتان تتعرضان لحادث في الممر غير الآمن بمضيق هرمز

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، أن 4 سفن مخالفة حاولت عبور "ممر غير آمن" بمضيق هرمز بعد تجاهلها للتحذيرات الصادرة عن البحرية التابعة للحرس الثوري.

وقال البيان، إن سفينتين "تعرضتا لحادث وتم إيقافهما في مكانيهما"، فيما انصرفت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار في الممر وعادتا أدراجهما"، دون تحديد هويتيهما، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان، أن "السفن أطفأت أنظمة الملاحة الخاصة بها، وحاولت تعطيل العبور عبر المضيق "بدعم من أمريكيين".

وقال البيان، "وكما سبق الإعلان، لن تمر قطرة واحدة من النفط أو الغاز أو الأسمدة الكيميائية عبر مضيق هرمز دون تنسيق وتصريح".

وأشار البيان، إلى أن الحوادث وقعت "قبل ساعات"، دون توضيح طبيعة الحوادث أو ما إذا كانت القوات الإيرانية قد تدخلت مباشرة لإيقاف السفن.