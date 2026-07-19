إسرائيل تقيم منطقة حظر عسكري حول قطاع غزة لمنع مسيرة مؤيدة للاستيطان

أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة حظر عسكري حول قطاع غزة، لمنع مسيرة مؤيدة للاستيطان، مقررة من جانب وزراء ونواب من التيارين اليميني المتطرف واليميني، وأنصارهم، إلى الأراضي الفلسطينية.

ويهدف اليمين المتطرف إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه من المقرر أن يشارك في المسيرة ثمانية وزراء، من بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان سموتريتش قد قال في مارس الماضي، إن الاستعدادات لـ3 مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، قد اكتملت. ثم دعا في وقت لاحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يتسرائيل كاتس، إلى تنفيذ الخطط، ولكن دون أي َ استجابة.