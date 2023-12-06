الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصره

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره، أحدهما قتل في المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 410.



وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن الجنديين اللذين تم إبلاغ عائلتهما بأنهما قتلا هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، من بئر السبع، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في لواء "سار مغولان" (7) في معركة في قطاع غزة.

واللفتنانت كولونيل (احتياط) يوشاي غور هيرشبرغ (52 عاما)، من حفات فيليب، قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98، سقط في حادث سيارة عسكرية في جنوب إسرائيل.