ميدو: لاعبو الزمالك يشعرون بالراحة مع ابتعاد فتوح عن الفريق

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أن عودة أحمد فتوح، لاعب الأبيض إلى صفوف الفريق مُجددًا، ستعيد الزمالك إلى التراجع من جديد.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة المحور: "لاعبو الزمالك يشعرون بالراحة في ابتعاد أحمد فتوح عن الفريق، ويشعرون أن الأمور تسير بشكل هادئ، وبلا أزمات".

وأضاف: "أحمد فتوح (محدش بيسوق دماغه)، ووكيله أحمد يحيى مظلوم في هذا الملف، وأؤكد لكم أن اللحظة التي سيعود فيها أحمد فتوح لارتداء قميص الزمالك والمشاركة في المباريات هي اللحظة التي سيبدأ فيها منحنى الزمالك للهبوط، وترابط الجماهير الموجود حاليًا لن يستمر حينها".

وتابع: "المخرج من هذه الأزمة هي أن يجدد فتوح عقده مع الزمالك ويخرج على سبيل الإعارة بعدها، وحينها سيضمن المشاركة في المباريات، والتواجد مع المنتخب".

وأشار ميدو إلى أن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري سيضم أحمد فتوح إلى معسكر الفراعنة القادم، أيًا كان موقفه مع نادي الزمالك.

وأكمل: "هناك من يحاول حل أزمة أحمد فتوح مع الزمالك، لأن روي فيتوريا سيضم أحمد فتوح للمنتخب أيًا كان موقفه مع النادي".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "فيتوريا بعد قرارات إدارة الزمالك وعرض أحمد فتوح للبيع وتجميده، قال (ماليش دعوة وهاخده)، لذا هناك من يحاول حل الأزمة بين أحمد فتوح والزمالك، لتبرير انضمامه للمنتخب في المستقبل".

يُذكر أن روي فيتوريا كان قد ضم أحمد فتوح لمعسكر المنتخب المصري في شهر نوفمبر الماضي، وقام بإشراكه أساسيًا في تشكيل الفراعنة خلال مباراة جيبوتي، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.