قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال حال توقف العدوان على غزة؛ من أجل الوصول إلى صفقة تبادل شاملة للأسرى والمحتجزين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن «الحركة مستعدة للدخول في مناقشات بشأن المسار السياسي، لو انسحب العدو بآلياته من كامل أراضي قطاع غزة».



وذكر أن «المسار السياسي يشمل الوصول إلى دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير، وفق قرارات الشرعية الدولية».



وأكد: «لا مفاوضات مع العدو الصهيوني قبل توقف العدوان وإطلاق النار بشكل كامل على شعبنا وأهلنا، لا يمكن قبول مفاوضات تحت النار وفي ظل ارتكاب المجازر والمذابح والإبادة الجماعية، والتهديد بتهجير شعبنا إلى أراضي مصر العزيزة».



ووصف مخططات التهجير القسري بأنها «حلم إبليس بالجنة»، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه.



وثمن «موقف مصر الثابت والاستراتيجي من رفض أي نزوح فلسطيني إلى الأراضي المصرية؛ لأنه يأتي على حساب القضية ووحدة الشعب والأرض».



وأكمل: «أقول إن هذا الموقف في ظل اندماج كامل مع الإرادة الفلسطينية، أسقط أحد الأهداف الرئيسية للعدوان، وهو تهجير شعبنا وإفراغ القضية».