المخرج عمرو سلامة يصل العرض الخاص لفيلم شماريخ

وصل المخرج عمرو سلامة، للعرض الخاص لفيلمه "شماريخ"، والذي يقام العرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعتبر هذا العرض هو الثاني لفيلم "شماريخ" بعد عرضه رسميا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام بمدينة جدة.



وتدور أحداث فيلم "شماريخ"، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

ويضم الفيلم في بطولته كلا من آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، والراحل مصطفى درويش، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، ولافينيا نادر، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.