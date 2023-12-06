عضو حملة السيسي: نثق في توافد المصريين على صناديق الانتخاب لدعم مرشحنا

قال عماد خليل عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن «هناك إقبالًا شعبيًا كبيرًا ومؤتمرات جماهيرية حاشدة؛ للتعبير عن التأييد والدعم لمرشحهم الرئاسي».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن الحملة شاركت قبل قليل، في مؤتمرات ختامية من الكيانات والأحزاب الداعمة في القاهرة، ومنها أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن.

وأكد أن «الفعاليات تتوالى في كل ربوع مصر، من المؤتمرات المعبرة عن الدعم والتأييد لمرشحهم الرئاسي، والتأكيد على ضرورة استكمال المشروعات التنموية، وما قام به الرئيس السيسي خلال 9 سنوات؛ لاستكمال فترة أخرى».

وذكر أن «رؤية المرشح تشمل محاور مختلفة؛ لاستكمال رحلة البناء بعد تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب وتنفيذ مشروعات في كل المجالات»، قائلًا إن عهد الرئيس السيسي، شهد تقدمًا في المجالات السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وتمكينًا للشباب والمرأة، والخوض في الملفات المسكوت عنها منذ ٣٠ عاما وأكثر.

ولفت إلى «إجراء الرئيس، عمليات تنمية شملت كل القطاعات في المحافظات المختلفة»، مضيفًا: «المرأة لها نصيب كبير من التمكين والمشاركة، كما أن حملتنا شابة تعتمد على الشباب بشكل كبير على المستوى المركزي والمحافظات».

واستطرد: «نثق في توافد المصريين على صناديق الانتخاب لدعم مرشحنا، والخروج بصورة تعبر عن الشعب والأجواء الديمقراطية في انتخابات تنافسية يشرف عليها القضاء بشكل كامل».