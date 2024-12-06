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آيزنكوت: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة

وكالات
نشر في: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 10:09 ص

قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة شاملة.

وأضاف آيزنكوت في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "أتمنى أن أكون مخطئا لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة شاملة"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأوضح أن "جميع الأجهزة الأمنية متفقة على أن الوقت قد حان لإبرام صفقة شاملة ولايوجد سبب للانتظار".

وأشار إلى أن "الإنجازات والظروف في غزة أفضل بكثير من لبنان والمخاطر من غزة أقل بكثير من المخاطر من لبنان".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أعضاء المجلس الأمني الوزاري بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن صفقة التبادل، مشيرة إلى وجود تفاؤل حذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل.

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