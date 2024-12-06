وزير خارجية إيران يصل إلى بغداد لحضور اجتماع ثلاثي عراقي سوري إيراني

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وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلي العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران، لبحث تداعيات الأوضاع في سوريا.

وبحسب مصادر حكومية عراقية فإن عراقجي سيلتقي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، كما سيلتقي نظيرة العراقي فؤاد حسين لبحث الأوضاع في المنطقة.

ويوم الأربعاء قبل الماضي، شن تحالف من المسلحين بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام هجوما في شمال غرب سوريا وسيطر على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية خلال نهاية الأسبوع.

كان عراقجي قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن بلاده منفتحة على إمكانية إرسال قوات إلى سوريا لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم كبير شنته المعارضة.

وصرح الوزير لمحطة تلفزيون (العربي) الناطقة بالعربية: "إذا طلبت الحكومة السورية من إيران إرسال قوات إلى سوريا، فسننظر في هذا الطلب".