متمردون سوريون يدخلون مدينة حماة، ويجبرون قوات الجيش على الانسحاب

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دخل مقاتلو المعارضة السورية مدينة حماة، مما دفع القوات الحكومية إلى الانسحاب وإعادة التمركز خارج المدينة الرئيسية التي سيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد لأكثر من عقد.

وقالت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، إن "المواجهات اشتدت بين قوات [الحكومة السورية] والمجموعات الإرهابية" - وهو المصطلح الذي تطلقه الحكومة على المتمردين - وإن "هذه المجموعات تمكنت من اختراق عدة محاور في المدينة ودخولها، على الرغم من تكبدها خسائر فادحة في صفوفها".

وأضافت الوزارة أنه "حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة ... قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".

وأكدت وزارة الدفاع السورية أنها "ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان،ومقره العاصمة البريطانية لندن، إن المتمردين دخلوا حماة من الجهة الشمالية الشرقية بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة على مشارفها.

وقالت فصائل المتمردين السوريين المتحالفة إنها تمكنت من تحرير مئات السجناء من سجن حماة المركزي.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان "لقد أطلقوا سراح مئات السجناء، بعضهم مسجون منذ عام 2011"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.

وأضاف عبد الرحمن أن عدد السجناء في سجن حماة يبلغ حوالي 3 آلاف سجين.