استطلاع رأي: تراجع نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي إلى 13% بعد فوضى الأحكام العرفية

أظهر استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن نسبة تأييد رئيس البلاد "يون سيوك-يول" تراجعت إلى مستوى منخفض غير مسبوق بلغ 13%.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جالوب" على 1001 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من الثلاثاء إلى الخميس، انخفضت نسبة التقييم الإيجابي لأداء "يون" بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 16%، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في مايو 2022، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفعت التقييمات السلبية إلى مستوى قياسي بلغ 75%، وهو أعلى مستوى منذ تولي "يون" منصبه.

وبوجه خاص، أظهر الاستطلاع الذي أجرى في يومي الأربعاء والخميس أن نسبة التقييم الإيجابي لأداء "يون" تراجعت إلى 13%، في أعقاب ردود الفعل الشعبية العنيفة على إعلانه الأحكام العرفية، وارتفعت التقييمات السلبية إلى 80%، حيث أشار 19% من المشاركين في الاستطلاع إلى المخاوف الاقتصادية و16% إلى أزمة الأحكام العرفية.

وانخفضت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم بـ 5 نقاط مئوية عن الأسبوع السابق إلى 27%، في حين ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، بـ 4 نقاط مئوية إلى 37%.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 1ر3 %، مع نسبة ثقة 95%.





