مرصد حقوقي يتهم الكيان الإسرائيلي بتعمد إخراج مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، الكيان الإسرائيلي بتعمده إخراج مستشفيات شمال قطاع غزة بالقوة عن الخدمة، من خلال استهدافه المباشر لهذه المراكز الصحية، وفرض حصار عليها، وقتل وإصابة واعتقال المرضى والجرحى والطواقم الطبية فيها.

وجدد المرصد، في بيان، دعوته إلى جميع الدول والأمم المتحدة لتنفيذ التزاماتهما القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف قطاع غزة وسكانه، وفرض حظر أسلحة شامل على الكيان الإسرائيلي، ومساءلته ومعاقبته على جرائمه كافة.

وأكد أن قوات الاحتلال تواصل هجماتها العسكرية ضد المدنيين في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة، وتشن غارات عنيفة تستهدف المنازل والشوارع والمستشفيات، منوها في هذا السياق إلى توثيق فريقه الميداني استخدام قوات الاحتلال معتقلين فلسطينيين كدروع بشرية وإرسالهم تحت التهديد إلى المستشفى لإبلاغ إدارته بضرورة خروج جميع النازحين ومرافقي المرضى إلى ساحة المستشفى، لاعتقال بعضهم وإجبار الآخرين على النزوح قسرا باتجاه مدينة غزة.

واعتبر استهداف المستشفيات في شمال غزة، التي تعمل بشكل جزئي وتقدم خدمات محدودة، شهادة دامغة على سعي الكيان الإسرائيلي المستمر لإخراج هذه المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، بهدف القضاء على ما تبقى من فرص النجاة والبقاء للفلسطينيين هناك.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد أصدر، في السابق، عديد البيانات والتقارير التي تدين الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد ممارسته جرائم يعاقب عليها القانونان الدولي والإنساني، داعيا إلى ضرورة وقف المجازر التي تستهدف غزة وأهلها منذ 427 يوما.