CIB يضاعف التمويل المقدم للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل ليصل إلى 12 مليار جنيه

ضاعف البنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى السوق المبلغ المخصص لتمويل المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بقيمة ست مليارات جنيه مصرى إضافية، وبذلك يصبح إجمالى المبلغ المخصص للبنك اثنى عشر مليار جنيه مصرى.

كان «CIB» وقع مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكول تعاون، لتعزيز التعاون فى مجال التمويل العقارى، وتمويل المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل.

وقام بالتوقيع كل من مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وإسلام ذكرى، الرئيس المالى للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك التجارى الدولى - مصر CIB بحضور ياسر عبدالله، نائب الرئيس التنفيذى لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة واحمد الشافعى، رئيس أعمال التمويل العقارى وقنوات البيع المباشر بالبنك التجارى الدولى مصر CIB

وشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون عدد من المسئولين بالطرفين أمنية المعداوى، مدير عام الإدارة العامة للدعم بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وشهاب ممدوح، رئيس قطاع التمويل العقارى من البنك التجارى الدولى - مصر CIB.

وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت مى عبدالحميد، أن البنك التجارى الدولى - مصر CIB من الشركاء الرئيسيين للصندوق فى مجال تقديم وإتاحة التمويل العقارى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التى يطرحها الصندوق.

واضافت مى عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفى بما يعود بالنفع على المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى ضمن الإعلانات المختلفة التى يطرحها الصندوق ضمن المبادرة الرئاسية.

ومن جانبه، أكد إسلام ذكرى، أن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى امتدادًا لجهود البنك فى دعم برامج التمويل العقارى الموجهة للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، لذلك يعمل على تسهيل إجراءات التمويل بما يسهم فى مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

وأعرب ياسر عبدالله عن تقديره للدور الذى يقوم به صندوق الإسكان فى تلبية احتياجات الشباب الطامحين فى الحصول على وحدات سكنية فى مختلف المحافظات، مشيرًا إلى حرص البنك التجارى الدولى مصر CIB على دعم مبادرات التمويل العقارى منذ انطلاقها تماشيًا مع رؤية البنك المركزى المصرى فى هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف احمد الشافعى، أن البنك حقق نجاحًا فى قطاع التمويل العقارى، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل ستة مليار جنيه استفاد منها أكثر من أربعة وثلاثين ألف عميل.

ضخ البنك التجارى الدولى تمويلات بقيمة 5.737 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، تم توجيهها لنحو 33.21 ألف عميل حتى نهاية نوفمبر 2025، ليستحوذ على 6.3% من إجمالى تمويلات المبادرة.