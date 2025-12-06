توقعات بنمو مرتفع للقروض فى البنوك الكبرى بدعم من السيولة والتعافى الاقتصادى

• أرباح البنوك مرشحة للاستقرار النسبى خلال الفترة بين 2026 و2028

• تحسن البيئة الاقتصادية تعزز توقعات انخفاض تكلفة المخاطر للبنوك

توقع تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار بلتون، نموا متسارعا فى معدلات منح القروض والائتمان خلال العام المقبل، خاصة لدى البنوك الكبرى ذات السيولة المرتفعة، وذلك بدعم من حالة التعافى الاقتصادى وانعاكسها على نشاط القطاع الخاص بعد سنوات من التباطؤ.

وبحسب تقديرات المحللين، فإن أرباح البنوك مرشحة للاستقرار النسبى خلال الفترة بين 2026 و2028، مع بقاء العائد على حقوق الملكية أعلى بكثير من تكلفة رأس المال، وهو ما يجعل التقييمات السوقية الحالية للبنوك عند مستويات أقل من قيمتها الحقيقية، وفق رؤية المؤسسات البحثية. وبناءً على ذلك، تم رفع الأسعار المستهدفة لعدد من البنوك المدرجة، منها بنك CIB الذى ارتفع هدفه السعرى بنحو 29% إلى 165 جنيهًا للسهم، وبنك ADIB-مصر بنسبة 28% إلى 45.7 جنيه، وبنك QNB بمقدار مماثل إلى 72.4 جنيه، مع الإبقاء على السعر المستهدف لبنك كريدى أجريكول عند 31 جنيهًا للسهم.

فجوة استثمارية كبيرة.. والبنوك جاهزة لالتقاط دورة النمو الجديدة

تُظهر بيانات العام المالى 2024/2025 ارتفاعًا فى الاستثمارات الخاصة إلى 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 5% فى العام السابق، ورغم هذا التحسن فإنها ما تزال دون مستوى المتوسط التاريخى البالغ 8%، ما يشير إلى فجوة كبيرة تمثل فرصة توسع مهمة خلال السنوات المقبلة. ويعتقد محللون أن مرحلة الكبح الطويلة فى الإنفاق الرأسمالى خلال العقد الماضى ستبدأ فى الانعكاس اعتبارًا من 2026، مدفوعة بالتراجع الواضح فى معدلات التضخم، وتعافٍ تدريجى فى ثقة المستهلك، إضافة إلى استقرار سعر الصرف واتجاه السياسة النقدية نحو التيسير.

وفى هذا السياق، تأتى البنوك الأربعة فى وضع مميز، إذ تتمتع بوفرة كبيرة فى السيولة وانخفاض نسبى فى تعرضها للديون الحكومية - بمتوسط نحو 31% من الودائع مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 92% - وهو ما يمنحها مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو الإقراض للقطاع الخاص. ويتركز معظم هذا التعرض الحكومى فى أدوات خزانة قابلة سريعًا لإعادة التخصيص، بما يوفر مرونة أكبر فى ضخ التمويل إلى الشركات.

وتتوقع المؤسسات البحثية أن يسجل كل من CIB وADIB - مصر متوسط نمو فى القروض بنحو 24% خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة مرتفعة تعادل نحو 51% من الودائع. وفى المقابل، من المرجح أن يحقق كل من QNB مصر وكريدى اجريكول نموًا متوسطه 17% بسبب انخفاض حجم السيولة نسبيًا لدى كل منهما (43% من الودائع). وعلى جانب الودائع، من المتوقع أن يبلغ متوسط نموها نحو 16% مع انحسار المنافسة من البنوك الحكومية بعد تراجع إصدار الشهادات مرتفعة العائد، وإن كانت وتيرة نمو ودائع الشركات قد تكون أبطأ مع عودتها لمعدلات التشغيل الطبيعية.

هوامش فائدة أكثر استقرارًا.. وتعديلات إيجابية فى توقعات الأرباح

رغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 12 نقطة مئوية حتى نهاية 2028، فإن التحسن فى هيكل الأصول والودائع يخلق مظلة حماية لهوامش الربحية. ودفع هذا التحسن التحليلات إلى رفع توقعات الأرباح التشغيلية لعدد من البنوك.

فبالنسبة لبنك CIB، رفعت التقديرات التشغيلية للأعوام 2026-2028 بمعدل 9% فى المتوسط، بدعم من توظيف مرتفع للأموال.

أما ADIB - مصر، فقد استفاد من تحسن فى توظيف الأموال وزيادة رأس المال بنسبة 25%، ما انعكس فى رفع تقديرات الأرباح التشغيلية للفترة نفسها بنحو 22% فى المتوسط. وبالنسبة لـQNB مصر، جاءت الزيادة فى التقديرات بمعدل 16% فى المتوسط على خلفية تحسن أفضل من المتوقع فى توظيف السيولة خلال 2025. فى المقابل، شهدت تقديرات أرباح كريدى أجريكول خفضًا بنحو 5%، بسبب نتائج 2025 التى جاءت دون التوقعات.

انخفاض تكلفة المخاطر.. ورؤية أكثر تفاؤلًا تجاه جودة الأصول

بحسب التقرير، يعزز تحسن البيئة الاقتصادية توقعات انخفاض تكلفة المخاطر للبنوك، خصوصًا بعد حصول بنك CIB على موافقة البنك المركزى لتطبيق نموذج معدل للخسائر الائتمانية المتوقعة، ما أسفر عن عكس مخصصات بقيمة 13.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2025. وتبع ذلك خفض تقديرات تكلفة المخاطر للفترة 2026-2029 إلى 0.5% بدلًا من 1.1%، مع توقع وصول نسبة التغطية إلى 160% بحلول 2030.

وفى المقابل، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة فى ADIB - مصر إلى 3.1%، ما دفع التحليلات إلى ترجيح توجه البنك لسياسة مخصصات أكثر تحفظًا، ورفع تكلفة المخاطر المتوقعة إلى 1.5% خلال الفترة نفسها. كما تم رفع تقديرات تكلفة المخاطر لـ«كريدى أجريكول» إلى 0.8% ولـ«QNB مصر» إلى 1.1% مع نسب تغطية متوقعة بين 129 و176% بحلول 2030.

تعكس مستويات كفاية رأس المال فى البنوك الأربعة، والتى تتراوح بين 19% فى ADIB-مصر و30% فى CIB - قدرة واضحة على دعم النمو فى الميزانيات خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية توفير توزيعات نقدية سخية. ويُرجح أن يبدأ بنك ADIB-مصر فى توزيع أرباح اعتبارًا من 2026 بعد الزيادة الأخيرة فى رأس المال.

ورغم هذا التفاؤل الذى أشار إليه محللون، تبقى بعض المخاطر قائمة، من بينها تأخر تعافى القطاع الخاص، وتدهور جودة الأصول، وارتفاع تكلفة الأموال عن المتوقع، إضافة إلى خفض أسرع من المتوقع فى أسعار الفائدة.