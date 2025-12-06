السفيرة الأمريكية وزوجة السفير البريطاني تلتقطان «سيلفي» داخل معبد إسنا

شهد معبد خنوم بمدينة إسنا في محافظة الأقصر لحظة لافتة خلال الجولة التفقدية التي أجرتها السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى؛ حيث التقطت "سيلفي" رفقة زوجة السفير البريطاني في القاهرة داخل أروقة المعبد، في إطار زيارة رسمية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالموقع الأثري.

وفوجئت السفيرة الأمريكية، أثناء تفقدها أعمال الترميم الجارية بأروقة المعبد، بتواجد زوجة السفير البريطاني، حيث حرصت على التقاط صورة تذكارية معها.

جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع جولة المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، داخل المعبد نفسه، لمتابعة مشروع الترميم والتجميل الذي تنفذه فرق مصرية متخصصة لإعادة إحياء النقوش والألوان الأصلية، وإبراز القيمة التاريخية للمكان استعدادا للموسم السياحي الشتوي.