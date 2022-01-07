كارتيرون : هدفنا التتويج بكأس الرابطة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قوة بطولة كأس الرابطة، المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح المدير الفني أن الزمالك سيخوض البطولة من أجل الفوز في كل مبارياته والمنافسة على اللقب بالرغم من الغيابات العديدة في صفوف الفريق الأبيض.

وشدد كارتيرون على أن غياب اللاعبين الدوليين لن يؤثر على الزمالك في كأس الرابطة، خاصة وأن الفريق لديه قائمة متميزة من اللاعبين، وستكون هناك فرصة للاستعانة ببعض الناشئين في مباريات كأس الرابطة.

وأضاف المدير الفني أن الزمالك يستعد بجدية لانطلاق البطولة، وهناك إصرار من الجميع على تقديم مباريات قوية والمنافسة على لقب كأس الرابطة.