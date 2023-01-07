الجيش الروسي: الجيش الأوكراني ينتهك الهدنة وسنواصل وقف إطلاق النار حتى منتصف الليل

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إنه رغم التزام القوات الروسية بوقف إطلاق النار، فإن الجيش الأوكراني واصل قصف التجمعات السكنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد كوناشينكوف في مؤتمر صحفي -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن المجموعة المشتركة من القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا تلتزم بوقف إطلاق النار على طول خط الاشتباك القتالي بالكامل منذ الساعة 12:00 ظهرًا يوم 6 يناير (بالتوقيت المحلي لروسيا)، مضيفا: "ومع ذلك، واصلت أوكرانيا القصف المدفعي على مناطق مأهولة بالسكان والمواقع الروسية".

وشدد كوناشينكوف على أن الجيش الروسي سيواصل الالتزام بوقف إطلاق النار حتى منتصف الليل، وبالتحديد الساعة 24:00 من اليوم السبت.

وعن انتهاكات الجيش الأوكراني لوقف إطلاق النار، قال كوناشينكوف إن الجيش الأوكراني أطلق أكثر من 60 قذيفة من العيار الثقيل على مناطق دونيتسك السكنية، و11 قذيفة هاون على جبهة كراسني ليمان، كما استخدمت القوات الأوكرانية نيران المدفعية 51 مرة على الوحدات الروسية العسكرية في سوليدار وأفدييفكا ومارينكا.

وأضاف المتحدث العسكري الروسي أن القوات الأوكرانية قصفت بعض مناطق مدينة زابورويجيا بـ31 قذيفة مدفعية، كما شنت 17 قصفا مدفعيا على جبهتي خيرسون وكريفوي روج.

وفيما يخص تطورات المعارك على الأرض، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية و5 صواريخ من طراز "أوروجان"، و"هيمراس" وصاروخ مضاد للإشعاع من طراز "إتش رام" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في مناطق زابوريجيا وجينشيسك وخيرسون ودونيتسك.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية نجحت في اعتراض هجوما مضادا شنته وحدات لواء الدفاع الإقليمي 108 الأوكراني بالقرب من مجتمع نوفومايورسكوي على جبهة دونيتسك الجنوبية، مشيرا إلى أن المعركة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير اثنين من مدافع الهاوتزر طراز دي-30، وعربة مدرعة لنقل الجنود، وشاحنتين صغيرتين".

وذكر المسؤول العسكري الروسي أيضًا أن القوات الروسية صدت هجوما للجيش الأوكراني على جبهة كوبيانسك بالقرب من مجتمع سينكوفكا في منطقة خاركيف خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحًا أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في الأرواح حيث قُتل أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا، كما تم تدمير دبابة وعربة قتالية من طراز جراد وسيارتين".

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية استطاعت أيضا إحباط هجوم شنه فريقان هجومان أوكرانيان على جبهة كراسني ليمان بالقرب من غابات سيريبريانسكوي، موضحا أن الخسائر الإجمالية التي أسفرت عنها المعركة في القوات الأوكرانيا بلغت أكثر من 30 جنديًا، واثنين من مدافع الهاوتزر طراز دي-20، وعربة قتالية مصفحة، وشاحنة صغيرة".

وفقًا لإحصائيات وزارة الدفاع الروسية منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022، استطاعت قوات الجيش الروسي تدمير 360 طائرة أوكرانية، و199 مروحية، و2843 طائرة بدون طيار، و400 نظام دفاع جوي، و7441 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و972 أنظمة صواريخ إطلاق متعددة، و3787 بندقية مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 7957 مركبة عسكرية خاصة، بحسب ما نقلته وكالة "تاس".