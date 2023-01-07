السفير الأوكراني في برلين: القوات ستستفيد بشكل كبير من مركبات ماردر الألمانية

أبدى السفير الأوكراني في ألمانيا، أوليكسي ماكييف، تفاؤله إزاء إمكانية تسليم دبابات قتالية غربية لأوكرانيا بعد تعهد ألمانيا بتوريد مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر".



وقال ماكييف، في تصريحات لصحيفة "فيرتشافتس فوخه" الألمانية، عندما سئل عن مدى تقييمه لفرصة توريد ألمانيا الآن أيضا دبابات قتالية طراز "ليوبارد": "أنا متفائل بعد ما يقرب من عام منذ بداية هذه الحرب الكبرى، أدرك كثير من الناس في ألمانيا أخيرا أن هذه الحرب تدور حول وجود أوكرانيا وحول السلام في جميع أنحاء أوروبا".



وتجدر الإشارة إلى أن مركبات المشاة القتالية مخصصة للنقل المحمي لمجموعات صغيرة من الجنود إلى منطقة قتال وداخلها، كما توفر الدعم الناري.



وفي المقابل، تتمتع الدبابات القتالية بقوة نارية عالية، ويتطلب تشغيلها طاقما صغيرا مستداما، وتستخدم للاشتباك مع دبابات العدو أو أهداف أخرى.



وقال ماكييف: "قواتنا البرية ستستفيد بشكل كبير من مركبة ماردر القتالية للمشاة"، معربا أيضا عن شكره على إتاحة أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، وذكر ماكييف أن نظام "باتريوت" الذي تعهدت به ألمانيا، إلى جانب نظامي "جيبارد" و"إيريس تي" اللذين تم تسليمهما بالفعل، سيقدم مساهمة حاسمة "في حماية السماء الأوكرانية من الصواريخ الروسية".



وقال: "حتى لو بدا الأمر غريبا بالنسبة للبعض: الأسلحة الألمانية تنقذ الأرواح وتسهم في عودة السلام إلى أوروبا".