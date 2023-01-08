طارق الشناوي يرفض تقديم أمسية عن الشعراوي: علينا ألا نكرس لفكر فيه ظلامية

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه يعارض تقديم أمسية عن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، على مسرح الدولة، متسائلًا: «هل نحتاج في تلك اللحظة تقديم أفكار الشيخ الشعراوي، أم نريد الإمام عبده بفكره التنويري؟».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنه «لا ينكر وجود الشيخ الشعراوي في الوجدان المصري بقوة، أكثر من الفنانين والمطربين والمفكرين الذين يحبهم البعض».



وأوضح أن اعتراضه على أفكار الشيخ الشعراوي وليس على الشخص نفسه، معقبًا: «أرى بأن الوقت ليس مناسبًا لتقديم أمسية عنه، فأفكاره موجودة على يوتيوب، وفي جزء منها تخاصم العلم والمنطق».



وأشار إلى أن «أفكار الشيخ الشعراوي أدت إلى ترك بعض الفنانين للفن، وظهور الفن الملتزم»، مضيفًا: «الالتزام في الفن يسرق الفن نفسه، وهناك مشكلة في الرسائل التي يقدمها».



وذكر أن الإمام الراحل له آراء إيجابية وجميلة حببت المواطنين في الأمور الدينية، مؤكدًا: «لست ضد تقديم حياته، لكنني ضد تقديم وجه واحد، وخاصة من مسرح الدولة الذي تنفق عليه نقود المصريين».



ولفت إلى أن المواطنين بحاجة لأفكار الإمام محمد عبده بشدة؛ لأنها مستنيرة وفتحت أبوابًا أمام الضوء، مختتمًا: «ما نراه من تزمت في الشارع والمعاملات والعلاقات يجعلنا بحاجة ماسة لفكر مستنير، ولا نكرس لفكر جزء كبير فيه ظلامية وضد المرأة».