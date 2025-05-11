السفير الأمريكي لدى إسرائيل: ندعم تهجير الفلسطينيين من غزة

جدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، دعم بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة رغم الرفض الإقليمي والدولي الواسع، في ظل استمرار حرب الإبادة التي تمارسها تل أبيب على القطاع منذ أكتوبر 2023.

وقال هاكابي في مقابلة مع القناة الـ12 العبرية، إن الإدارة الأمريكية «لا تملك حتى الآن خطة مفصلة لمرحلة اليوم التالي في قطاع غزة، لكنها تدعم فكرة إتاحة المجال أمام من يرغب بمغادرة القطاع».

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، ألقى السفير اللوم على حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في تأخير إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، معتبرا أنها «العقبة الوحيدة»، على حد زعمه.

وفيما يخص الجولة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط -والتي ستشمل دولا في المنطقة دون المرور بإسرائيل- قال هاكابي، إن «الزيارة تركز على الفرص الاقتصادية».

ونفى هاكابي وجود أي دلالات سياسية وراء تجاهل إسرائيل، مؤكدا أن «ترامب أمضى وقتًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكثر من أي زعيم آخر».