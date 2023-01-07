محافظ أسوان: عيادات متنقلة بأطقم طبية بمحيط الكنائس تزامناً مع عيد الميلاد

قال محافظ أسوان أشرف عطية، إنه تزامنا مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، بدأت الفرق الطبية من العيادات المتنقلة بالانتشار حول الكنائس بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها.



من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف ، والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبي للكنائس ، وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية ، وأيضاً أطقم من الصيادلة ، والتمريض ، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم الدفع بـ 4 عيادات متنقلة تابعة للقوافل العلاجية بجوار الكنائس الكبرى بالمحافظة ، وتقوم الفرق الطبية أيضاً بإجراء الفحوصات للسكر والضغط ، بجانب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس الكورونا.