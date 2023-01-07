 الولايات المتحدة تثمن دور الأردن كـ«وصي» على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تثمن دور الأردن كـ«وصي» على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس

أ ش أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 9:28 ص | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 9:28 ص
ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية دور المملكة الأردنية الهاشمية الخاص كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي لمناقشة الاستقرار الإقليمي والقضايا الثنائية والإقليمية الحاسمة للعلاقة الاستراتيجية الثنائية.

وجدد بلينكن - بحسب البيان - التزام الولايات المتحدة بالاستقرار والتكامل الإقليميين، بما في ذلك دعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

كما ناقش الصفدي - خلال المكالمة - تنفيذ مذكرة التفاهم الرابعة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن والتي تؤطر الدعم الذي تعتزم الولايات المتحدة تقديمه للأردن خلال السنوات السبع القادمة، وتتضمن دعم برنامج الملك عبد الله الثاني للإصلاح الاقتصادي.

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