بلينكن: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تسببت في تعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن 90% من سكان قطاع غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري من الدوحة، "علينا الالتزام باستخدام نفوذنا لتجنب ظهور جبهات جديدة في النزاع الحالي".

وشدد بلينكن على أن واشنطن تثير مع إسرائيل الحاجة للقيام بكل ما يمكن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى أن النزاع الجاري في غزة يمكن أن ينتشر بسهولة ما يتسبب في معاناة أكبر.

ولفت إلى أنه يمكن للأمم المتحدة القيام بدور حاسم بشأن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة.

وشدد بلينكن على رفض التصريحات الصادرة من مسئولين في إسرائيل بإعادة توطين سكان غزة.

وحول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قال إنها تسببت في تعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية.