هنأت الفنانة صابرين، الشعب المصري والأقباط، بمناسبة حلول عيد الميلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن العالم كله يشهد لمصر بالوحدة الوطنية على مدار العقود الماضية، متابعة: «عندنا وحدة وطنية كبيرة في مصر، والمشاركة في مثل هذه المناسبات مهمة جدا.. كلنا أقباط ومصر بلد الأقباط، وبالتالي أعيادهم أعيادنا».

واستشهدت بالمقولة الشهيرة «الدين لله والوطن للجميع»، مسترجعة ذكرياتها بالاحتفالات بمثل هذه المناسبات، مثل مشاركة جيرانها من الأقباط لعائلتها وأسرتها في الإفطار خلال شهر رمضان، وانتظارهم أذان المغرب.

وأكدت أنها تربت على المشاركة الوجدانية للأقباط، والمشاركة في هذه المناسبات، انطلاقا من المحبة المتبادلة بين المسلمين والأقباط، معقبة: «واحنا في التصوير زملائنا الأقباط بينتظرونا نفطر سوا».

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد.

وحرص البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على استقبال الرئيس السيسي أمام كاتدرائية ميلاد المسيح.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس، الليلة، بقداس عيد الميلاد المجيد وسط تعزيزات أمنية على الكنائس القبطية، لتأمين احتفالات عيد الميلاد التي تقام الليلة في الكنائس.