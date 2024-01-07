حمزة الدحدوح يودع والده قبل استشهاده بساعات: إنك الصابر يا أبي

تداول بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الكلمات الأخيرة التي كتبها حمزة وائل الدحدوح إلى والده عبر منصة إنستجرام، قبل استشهاده بساعات وكأنها بمثابة وداع أخير بين الأب وابنه.

حيث كتب حمزة: "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".

وأُعلن خبر استشهاد حمزة اليوم، خلال عمله ضمن طاقم شبكة الجزيرة، كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غرب قطاع غزة.

واستشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع، في اليوم 19 من العدوان الإسرائيلي على القطاع، في شهر أكتوبر 2023.

وتفاعل الكثيرون حول خبر استشهاد حمزة، ومن بينهم مشاهير من الوطن العربي، حيث كتب الفنان أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "لا توجد كلمات توفي حقك وجهادك.. ربنا يصبرك ويربط على قلبك".