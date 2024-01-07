الصين تفرض عقوبات على 5 شركات دفاع أمريكية باعت أسلحة لتايوان

أعلنت الصين اليوم الأحد فرض عقوبات على خمس شركات أمريكية مرتبطة بالدفاع، وذلك ردا على مبيعات الأمريكية من الأسلحة إلى تايوان والعقوبات الأمريكية على الشركات والأفراد الصينيين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر عبر الإنترنت إن العقوبات ستجمد أي ممتلكات تمتلكها الشركات الأمريكية في الصين وتمنع المنظمات والأفراد في الصين من التعامل معها، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأفاد البيان بأن الشركات هي "بي أيه إي سيستمز لاند أند أرمامينت"، و "أليانت تيك سيستيمز أوبريشن"، و"إيرو فيرونمينت"، و"فياسات" و"داتا لينك سوليوشنز".

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التحركات الأمريكية أضرت بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، وقوضت السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وانتهكت حقوق ومصالح الشركات والأفراد الصينيين.

وجاء في بيان الوزارة:"أن الحكومة الصينية لا تزال راسخة في تصميمها على حماية السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين".

يشار إلى أن الصين تنظر إلى تايوان باعتبارها جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي قبالة ساحلها الشرقي، مقاطعة متمردة يجب أن تخضع لسيطرة بكين في مرحلة ما في المستقبل.