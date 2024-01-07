الرئيس الإسرائيلي يستقبل وزيرة الخارجية الألمانية في القدس

استقبل الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في القدس اليوم الأحد، في مستهل زيارة للوزيرة الألمانية لإسرائيل.

ومن المتوقع أن تدور محادثات بيربوك في إسرائيل حول الوضع الإنساني للفلسطينيين وسبل التوصل إلى حل الدولتين وذلك بعد مضي ثلاثة شهور على الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل إطلاق سراح الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي رابع زيارة تقوم بها بيربوك لإسرائيل وللمنطقة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي أعقاب اللقاء مع هرتسوج، تعتزم بيربوك إجراء محادثات مع نظيرها الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس. وستتوجه الوزيرة الألمانية إلى الضفة الغربية غدا الاثنين حيث ستستعلم عن أوضاع السكان هناك، وستزور قرية فلسطينية وتجري محادثات مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وبعد ذلك، ستتوجه بيربوك إلى مصر حيث ستجري محادثات مع نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة بعد غد الثلاثاء.

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يزيد عن 22 ألفا و800 شخص وإصابة قرابة 58 ألف شخص.