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إلغاء مئات الرحلات الجوية جراء عاصفتين عبر الولايات المتحدة

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 6:05 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 6:05 م

تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة جراء عاصفتين شتويتين خلفتا أكثر من قدم من الثلوج في وادي هدسون في نيويورك، وأثارتا تحذيرات من العواصف الثلجية عبر السهول الكبرى.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة الأولى لا تزال تجلب ثلوجا كثيفة اليوم الأحد عبر بوسطن ونيو إنجلاند، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت المناطق الواقعة شمال وغرب مدينة نيويورك، بما في ذلك وادي نهر هدسون العلوي، تراكما للثلوج بكثافة تتراوح بين 6 إلى 12 بوصة.

وساهمت العاصفتان في إلغاء 692 رحلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى وقت مبكر من اليوم الأحد، وكانت بوسطن ونيوارك وسياتل وشيكاغو الأكثر تضررا، وفقا لشركة "فلايت أوير"، وهي شركة تتبع شركات طيران.

وألغت شركة السكك الحديدية للركاب "أمتراك" بعض القطارات المتجهة إلى بوسطن، وكذلك عبر الغرب الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، كان حوالي 11 ألفا و800 عميل بدون كهرباء في ماساتشوستس، وخاصة في مقاطعة ميدلسكس شمال وغرب بوسطن.

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