هندرسون يفكر في الرحيل عن الاتفاق السعودي

كشف جوردن هندرسون، قائد الاتفاق، عن رغبته في مغادرة الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والعودة الى البريميرليج، وفقًا لتقرير صحفي بريطاني.

أفادت صحيفة «ديلي ميل»، أن هندرسون سيفكر جديًا في قبول أي عرضٍ يأتيه خلال الفترة الشتوية للعودة الى الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل عدم قدرته على التأقلم مع الأجواء حيث يرى أن رطوبة مدينة الدمام العالية، وأعداد الحضور الجماهيري في نادي الاتفاق خلال الموسم الجاري غير مشجعةٍ بالنسبة له، وأنه لا يزال يعاني من أضرار الانتقادات التي طالته بعد ذهابه الى النادي السعودي الصيف الماضي.

أضافت «ديلي ميل» أن هندرسون أخبر رفاقه في الاتفاق قبل ذهابه لقضاء أيام إجازة التوقف، أنه سيقبل العودة إلى البريميرليج في فترة انتقالات اللاعبين الحالية إذا وجد عرضًا مناسبًا.

أوضحت الصحيفة الشهيرة أن هندرسون يرى أن فرصة مشاركته في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل ستكون ضئيلة إذا بقي في الاتفاق ولم يعد إلى البريميرليج، خاصة بعد فقدانه ثقة الجماهير في المنتخب خلال التجمع الماضي الذي شارك فيه أكتوبر الماضي.

ويرى هندرسون أن الشكوك التي تحوم حول بقاء ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق من عدمها قد تجعل بقاءه غير مجديًا، خاصة في حال تأكد رحيل المدرب الذي أقنعه بالمجيء معه.

ولعب هندرسون 17 مباراةً مع الاتفاق في الموسم الرياضي الحالي ضمن دوري روشن للمحترفين، وتمكن من صناعة 4 أهداف.