السفارة الأمريكية في لبنان: بلدة الناقورة تحت سيطرة الجيش اللبناني حاليا

قالت السفارة الأمريكية في لبنان، إن بلدة الناقورة تقع تحت سيطرة الجيش اللبناني حاليًا، بعد تنفيذ المرحلة الأولى من انسحاب القوات الإسرائيلية في 6 نوفمبر الماضي.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، انضم إلى الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، في زيارة إلى مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي لجنوب لبنان».

وأشارت إلى أن «المقر يقع على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق بلدة الناقورة».

وأكملت: «كجزء من عملية الانتقال التي أتاحت تنفيذها اللجنة، نشر الجيش اللبناني قواته في المنطقة على الفور من؛ أجل تطهير الطرق وإزالة الذخائر غير المصرح بها، وتوفير الأمن للشعب اللبناني».

وذكرت أن الجنرالين جيفرز وبونشان اطلعا على مخزونات الأسلحة التي سوف يتم تدميرها في الأيام المقبلة، والتي استولى عليها الجيش اللبناني من الجماعات المسلحة غير المصرح لها.

ولفتت إلى أن الجنرال جيفرز أشاد بعمل الجيش اللبناني، والذي نقلت عنه قوله: «الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان، وهو يستمر في الإثبات لي ولبقية أعضاء اللجنة أن لديه القدرة والنية والقيادة لتأمين لبنان والدفاع عنه. فهو تصرف بحزم وسرعة وبخبرة واضحة».

وأضاف الجنرال: «اليوم رأينا مثالاً على ذلك مع جنود اللواء الخامس. إن فوج الهندسة على وجه الخصوص مليء بالمحترفين الحقيقيين الذين يزيلون أسبوعيا مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة ويجعلونها آمنة».