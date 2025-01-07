 حماة الوطن ناعيًا الفريق جلال الهريدي: أدى رسالته في خدمة الوطن وترك إرثًا مشرفًا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماة الوطن ناعيًا الفريق جلال الهريدي: أدى رسالته في خدمة الوطن وترك إرثًا مشرفًا

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي
علي كمال
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 1:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 1:04 ص

توفي منذ قليل الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، عن عمر يناهز 96 عام.

ونعى حزب حماة وطن الفريق جلال الهريدي، قائلا : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن .. بعد رحلة عطاء في العديد من المواقع، وإنا لله وإنا اليه راجعون.


وأكد حزب حماة الوطن، في بيان له اليوم، أن الراحل الفريق جلال الهريدي، انتقل إلى جوار ربه بعدما أدى رسالته في خدمة الوطن وقضاياه.


وأشار حماة الوطن، إلى أن مؤسس الحزب ترك إرثا مشرفا، حيث أثرى الحياة السياسية، بعد تاريخ حافل من خدمة الوطن في القوات المسلحة.

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