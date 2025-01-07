وكيل صحة قنا يتفقد المستشفى العام خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

تقفد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، مستشفى قنا العام، في إطار متابعة الاستعدادات الصحية لاستقبال أي حالات طارئة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.

كما تفقد عبدالخالق، مختلف أقسام المستشفى، حيث اطمئن على الحالة الصحية للمرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، كما زار قسم الكلى الصناعي للاطلاع على سير جلسات الغسيل الكلوي، مع التشديد على التزام الفريق الطبي بإجراءات مكافحة العدوى.

شملت الجولة أيضًا زيارة قسم العناية المركزة، حيث تابع الخدمات المقدمة من الفريق الطبي المناوب، وتفقد قسم العناية المركزة للأطفال والحضانات، واطلع على جاهزية شبكة الأكسجين، مؤكدًا ضرورة توفير أعلى مستوى من الرعاية للأطفال والرضع.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة سمر عاطف، وكيلة المديرية، والدكتور عبدالله حمدي، مدير إدارة الطب العلاجي، وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية، بالإضافة إلى الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.