هل سيحل حزب الجبهة الوطنية محل مستقبل وطن؟ سليمان وهدان يرد

حزب الجبهة الوطنية: عهد التزوير انتهى ومضى.. وصندوق الانتخاب من سيقول كلمته



رد النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما «إذا كان حزب الجبهة الوطنية سيكون بديلا لحزب مستقبل وطن».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» إن : «الشارع وصندوق الانتخاب هو من سيقول كلمته - ليست محاصصة - من يمنح الأغلبية هو الشعب المصري، وهذا تحد لنا وللأحزاب الأخرى؛ كي نرشح العناصر الجيدة التي لها تواصل مع الشارع».

وتابع: «عهد التزوير انتهى ومضى، إذا اخترنا اليوم عناصر جيدة في الانتخابات يجمع عليها الشارع؛ فإن الصندوق هو الذي سيمنحنا الأغلبية، وإذا لم ننجح في اختيار نموذج جيد؛ سيحصل الحزب الآخر على الأغلبية».

ورأى أن مجلس النواب 2025-2030؛ سيشكل مرحلة هامة في لحظة حاسمة من تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الحزب «يفتح الباب» أمام المعارضة والمستقلين وأحزاب الأقلية؛ لتشكيل ائتلاف برلماني.

وأوضح أن الائتلاف سيضم أحزاب المعارضة وسيكون له الحرية في التعبير عن رأيه، قائلا: «ستنضم المعارضة إلى الائتلاف، وسيكون لديها من الديمقراطية والحرية ما يمكنها من التعبير عن رأيها بحرية، أنا عشت 10 سنوات داخل المعارضة، وشايف الأغلبية الطاغية بتعمل معايا إيه، وبتضغط عليا إزاي، ولا تعطيني الحرية في أن أتحدث وأقول رأيي»، على حد قوله.