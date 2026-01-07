جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»

وصف وائل جمعة، نجم النادي الأهلي السابق منتخب مصر بأنه عملاق نائم، مُشيرًا إلى أن الفوز على كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025، سيأتي بالعزيمة.

وتغلب منتخب كوت ديفوار على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ليتأهل لمواجهة مصر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد تأهل منتخب كوت ديفوار لمواجهة مصر في الدور المقبل من البطولة: "منتخب كوت ديفوار هو الأقوى والأفضل وحامل اللقب".

وأضاف: "لم يسبق لنا أن كنا أفضل من منتخب كوت ديفوار في المواجهات السابقة، ومع ذلك نجحنا في التفوق عليه بالإصرار والعزيمة والحماس".

وأتم وائل جمعة تصريحاته قائلًا: "هذه الأمور تعوض الفوارق الفنية، وصحيح أن منتخب كوت ديفوار قوي، ولكن مصر عملاق نائم".